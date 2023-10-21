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Türkiye
İHA 21.10.2023 12:56

Karabük'te şehre inen ayı arı kovanlarını parçaladı

Karabük'te şehir merkezine inen ayı, 8 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balı yedi.

Karabük'te şehre inen ayı arı kovanlarını parçaladı

Kent merkezine inen ayı, Yeşil Mahalle Enes Sokak'ta Adem Baş'a ait arılığa girdi.

Ayı, 8 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balı yedi.

Olayla ilgili bilgi veren Adem Baş, "Bir hafta kadar öncesinde Karabük'ün içerisinde gezen ayıları görünce ister istemez ayıların ilk tercih edeceği yer arılık olduğu için hemen aklıma geldi. Sabahleyin arılığıma geldim. Baktım kovanlarımın dağıldığını, parçalandığını görünce artık arka arkaya geri geldiğini biliyorum. Duymuştum arkadaşlardan. Tekrar tekrar ziyaret edeceğini. Sonraki akşamlarda bekledik. Artık beklemek de fayda etmiyor. Çünkü arılıktan çıkarıyoruz, 10 dakika sonra tekrar arılığa giriyor. 7-8 tane kovanımızı parçaladı" diye konuştu.

"Elektrikli çit yaptırdık, bir daha giremedi"

Baş, "Artık biz de hani yaylalara gezginci olarak gittiğimiz için orada elektrikli ayı çiti kullanıyoruz. Burada şehir merkezi olduğu için kullanma gereği duymuyorduk. Artık elektrik çiti yaptık. Şuanda bir daha girmedi" ifadelerine yer verdi.

Alanda kamera sisteminin de bulunduğunu belirten Baş, "Olayı da zaten kameradan bir bakalım diye açtım. Mesaj gelmişti. Bir baktık ayıyı gördük. Ayıyı görünce tabii oradan bağırıp çağırıyoruz ama bizi dinlemiyor. Artık arılığa kadar gelmek zorunda kaldık" dedi.

Baş, ayıların aç kaldığı için şehirlere inerek çöplerde arılıklarda yiyecek aradığını söyledi. Alanda 237 arı kovanının bulunduğunu aktaran Baş, "100 küsur de ana arı kovanı var. Ana arı işiyle uğraşıyorum. Parçalananları çoğu ana arı zaten" ifadelerini kullandı.

"Kovanı alıp dereye götürdü"

 Ayının kovanı düşürdüğünü gördüğünü ve alandan uzaklaştırdığını kaydeden Baş, "Baktım burada kovanları görünce arıları tekrar yerine yerleştirdim. Kulübeme geçtim. Bir 15 dakika geçmedi köpek tekrardan havlamaya başlayınca çıktım dışarı. Aynı kovanı bu kez burada yiyemeyeceğini anlayınca buradan aşağıya dereye kadar indirdi. Derede yedi maalesef" şeklinde konuştu.

"Allah'tan sigorta yaptırmıştık"

Zararının yaklaşık 25 bin lirayı bulduğunu anlatan Baş, "Allah'tan sigorta yaptırmıştık. Eksper geldi baktı. Yani böyle bir şey düşünmemiştik ama yaptırdığımız iyi olmuş" dedi.

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