Kaynaşlı-Abant kavşaklarında çalışmaların yarısı tamamlandı

Bolu Dağı Tüneli dahil söz konusu kesim, Ankara yönünde, tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül'de trafiğe kapatıldı.

Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilirken, İstanbul yönü ise ulaşıma açık bulunuyor.

Bölgede Karayolları ekipleri, derz değişimi, viyadükler arasındaki yıpranmış beton bariyerlerin değiştirilmesi ve çelik ağların yenilenmesi ile İstanbul-Ankara yönünde tünel boyunun 80 metre uzatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca tünel içerisinde ve Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında asfalt yama çalışması yapılıyor.

Güzergahta 46 günde bitirilmesi planlanan onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı.

Karayolları ekipleri, yolun 9 Kasım'da ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.