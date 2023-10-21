Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.10.2023 15:47

Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu

Yalova’da, polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu

Yalova İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun Yalova dahilinde farklı tarihlerde kasten yaralama, tehdit, hakaret, kundaklamak suretiyle mala zarar verme olaylarına karıştıkları, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğrafları ve videolarını paylaşarak tehdit ve baskı uyguladıklarını tespit etti.

Şüphelilerin çevrelerine korku oluşturdukları, ayrıca İzmir’den getirdikleri ve dağ evinde muhafaza ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova’da piyasaya sürecekleri duyumlarının alınması üzerine polis operasyon düğmesine bastı. 50 ekip ve 150 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında kamu personelinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 170 adet fişek, çeşitli uyuşturucu maddeler, paketlemede kullanılan şeffaf poşet, ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan zanlılardan E.İ,Y.B.,F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlılar Ü.B., H.K., Ş.O. ve H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 783 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Kuyumcunun bir anlık dalgınlığı 100 bin liraya mal oldu
16:19
Bodrum’da 2 baraj kurudu, bazı mahallelerde vatandaşlar 10 gündür susuz
16:10
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti
16:03
Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı
15:53
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
15:37
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar başlattı
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ