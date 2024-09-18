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Türkiye
İHA 18.09.2024 09:49

Borçka'da taşan dereler Çoruh Nehri'yle buluştu

Artvin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Borçka ilçesinde taşan dere Çoruh Nehri'yle buluştu.

Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Borçka ilçesinde ise sel sonucu çamur rengi alan İçkale Deresi havza boyu ilerleyerek Çoruh Nehri ile buluştu. Çoruh Nehri ve İçkale Deresi arasındaki renk tonlarındaki farklılık bölgede yaşayanlar tarafından kayıt altına alındı.

32 köy yolu ulaşıma açıldı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, heyelan ve taşkınlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Şiddetli yağışlara bağlı oluşan heyelanlar nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığını dile getiren Ünsal, "Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy olmak üzere toplam 32 köy yolumuz kapanmıştı. Valiliğimiz koordinesinde hızlı bir şekilde İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekiplerimizle köy yollarımızı açma çalışmalarına başladık. Şu an itibarıyla 32 köyümüzün de yolu ulaşıma açıldı" ifadesini kullandı.

Ünsal, en büyük temennilerinin can kaybı ve yaralanma yaşanmaması olduğunu vurgulayarak, iş yerleri ve hanelerde de ciddi hasar bulunmadığını kaydetti.

Artvin-Hopa kara yolunda göçme

Yağışlar nedeniyle ayrıca, Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkiinde çökme meydana geldi.

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