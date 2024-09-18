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Türkiye
AA 18.09.2024 09:22

Ardahan ve Kars'ta yoğun sis

Ardahan ve Kars'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan ve Kars'ta yoğun sis

Ardahan merkezinde gece etkili olan soğuk hava, ilerleyen saatlerde yerini sise bıraktı.

Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.

Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kentin tamamını kaplayan sis bir süre etkisini sürdürdü.

Kars'ta kırağı oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sis etkili oldu, bitkilerde kırağı oluştu.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 6 dereceye düştü.

Sabah saatlerinde Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

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