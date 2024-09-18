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Türkiye
AA 18.09.2024 06:59

Sakarya'da yangın: İki katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da yangın: İki katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı

Köprübaşı Mahallesi 3536. Sokak'ta Erhan ve Orhan Ç. kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Hendek ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da yangın: İki katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı

Hızla yayılan alevler, bitişikteki tek katlı depoya ve boş ahıra da sıçradı.

Sakarya'da yangın: İki katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı

Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.

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Sakarya Yangın İtfaiye
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