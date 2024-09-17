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Türkiye
DHA-İHA 17.09.2024 22:57

Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denetleme yapan polisin dur ihtarı üzerine yavaşlayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Rahman Y., bir anda kaçmaya çalışırken, kendisini durdurmaya çalışan trafik polisi Yücel Kökçü'ye çarptı. Polis memuru yakalanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yön uygulaması yapan trafik polisleri, ters yönden gelen Rahman Y. idaresindeki motosikleti durdurdu.

Motosikletini kenara alacağını söyleyen sürücü Rahman Y., bir anda kaçmaya çalıştı.

Sürücü Rahman Y. motosikletle kendisini durdurmak isteyen trafik polisi Yücel Kökçü'ye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken sürücüsü gözaltına alındı. Rahman Y.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Yaralanan polis memuru Yücel Kökçü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Polis memuru Yücel K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

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Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
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