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Türkiye
AA 17.09.2024 22:32

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kayseri'de 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik 31 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

76 ekip ve 280 personelin katıldığı operasyonda, 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeğiyle 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Narkotik Kayseri
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