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Türkiye
AA 17.09.2024 21:24

Balıkçılar limana 10 ton istavritle döndü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Balıkçılar limana 10 ton istavritle döndü
[Fotograf: AA]

Kocaali'de öğle saatlerinde "Ali Ağa" isimli tekneyle denize açılan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları istavritle güldü.

Avladıkları 10 ton istavriti kasalara istifleyen balıkçılar, akşam saatlerinde Melenağzı Limanı'na yanaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tekne kaptanı Ahmet Örs, sezonun bu sene bereketli geçeceğini belirterek, "Geçtiğimiz sezonlarda böyle balık tutulmadı. O yüzden bu sene çok güzel geçecek." dedi.

Bu kadar istavrit avlamayı beklemediklerini dile getiren Örs, "10 ton balık tutuldu. İstavritler çok güzel, boyları kurtarıyor. Çok şükür Allah'ımıza." diye konuştu.

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Balıkçılık Sakarya
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