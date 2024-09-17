  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.09.2024 19:33

Kilise saldırısının planlayıcılarından terör örgütü DEAŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

Kilise saldırısının planlayıcılarından terör örgütü DEAŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'deki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırı 28 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. 

ETİKETLER
Kilise DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan 32 köy yolu açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:00
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen bot kurtarıldı
20:53
Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü
21:01
Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet
20:08
Samsun'da 120 litre etil alkol ele geçirildi
20:08
BM yetkilisi, İsrail’in uluslararası STK çalışanlarına vize vermeyi durdurduğunu söyledi
19:46
ABD ile yapılan görüşmede Suriye’deki son durum ele alındı
Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor
Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet
Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ