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TRT Haber 14.09.2024 11:22

MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı.

MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiov’un Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti’ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye’ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit etti.

Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DEAŞ’lı terörist Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.

Terörist Soltamatiov verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Terörist ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüphelinin yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye’ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

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DEAŞ İstanbul MİT Terörle Mücadele
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