44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldı.

4️⃣4️⃣ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-39” operasyonlarında;

4️⃣7️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

4️⃣ Milyon 9️⃣4️⃣5️⃣ Bin 8️⃣3️⃣2️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



2️⃣9️⃣3️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/tkT7Q61pGy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024

470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 293 zehir taciri gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.