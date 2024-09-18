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Türkiye
TRT Haber 18.09.2024 07:58

44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldı.


470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 293 zehir taciri gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.

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