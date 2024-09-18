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Türkiye
AA 18.09.2024 09:41

Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken aday polise yakalandı

Kars'ta, görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken aday polise yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandılar

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan M.H.Y'yi (42) sınav merkezi dışında, sınava giren A.M'yi (24) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon, cımbız, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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