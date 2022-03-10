Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'dan İstanbul'a gelen tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ve kamyonların İstanbul yönüne geçişine müsaade edilmiyor. Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi durduruldu.
Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde polis ekipleri tarafından uygulama yapılıyor.
Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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