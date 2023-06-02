Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametine ilerleyen Abdullah K. idaresindeki cip, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpışarak devrildi.
Yaralanan sürücüler ile Saliha K., sağlık ekiplerince Bolu'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Çağlar Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dörtdivan dinlenme tesisleri mevkiinde yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.