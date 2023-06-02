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Türkiye
AA 02.06.2023 21:14

Manisa'daki sosyal konutlar teslim ediliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşa ettiği 396 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Manisa'daki sosyal konutlar teslim ediliyor
[Fotograf: AA]

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 2+1 tipinde brüt 83 metrekare genişliğinde yapılan 396 konut ile 14 iş yeri ve sosyal donatıların yapımı tamamlandı.

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses, çevreye duyarlı, yeşille dost, yöresel mimarisiyle şehrin dokusuna uygun, az katlı şekilde tasarlanan konutları, 24 Mayıs itibarıyla teslim etmeye başladıklarını belirterek, bugüne kadar 200 hak sahibinin konutunu teslim aldığını, teslimatların 16 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.

Manisa'daki sosyal konutlar teslim ediliyor

Konutuna kavuşanlar mutlu

Konutunu teslim alan 3 çocuk sahibi Selami ve Tuğba Yazıcı çifti kendilerine konut edinme imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Tuğba Yazıcı, şöyle konuştu:

"Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladılar. Her konuda yardımcı oldular. Eşim kaza geçirdiğinde bütün umutlar tükenmişti. Rabbim rast getirdi. Elhamdüllah toparladık. Ailelerimizin uzak durduğu dönemde devletimizden her şekilde yardım aldık."

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TOKİ Manisa Sosyal Konut Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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