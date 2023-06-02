İstanbul'da seçim kutlaması yapan konvoya baltayla saldırdılar

28 Mayıs'ta ikinci tur seçim sonuçlarının paylaşıldığı saatlerde Avcılar’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayanlar araçlarla konvoy oluşturup caddede tur attı.

Fatih Caddesi'nden geçişleri sırasında yaklaşık 20 kişilik grup, konvoydaki araçlara baltalarla saldırdı.

İhbar sonrası olay yerine giden polislere de saldıran gruptan 5 kişi gözaltını alındı. 4 şüpheli; silahlı tehdit, mala zarar verme ve görevli memura mukavemetten tutuklandı.

Tutuklulardan biri hakkında ayrıca Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldı.