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Türkiye
TRT Haber 02.06.2023 20:21

İstanbul'da seçim kutlaması yapan konvoya baltayla saldırdılar

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonrası, İstanbul Avcılar'da kutlama yapan kişilerin bulunduğu konvoya baltayla saldıran 4 kişi tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

28 Mayıs'ta ikinci tur seçim sonuçlarının paylaşıldığı saatlerde Avcılar’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayanlar araçlarla konvoy oluşturup caddede tur attı.

Fatih Caddesi'nden geçişleri sırasında yaklaşık 20 kişilik grup, konvoydaki araçlara baltalarla saldırdı.

İhbar sonrası olay yerine giden polislere de saldıran gruptan 5 kişi gözaltını alındı. 4 şüpheli; silahlı tehdit, mala zarar verme ve görevli memura mukavemetten tutuklandı.

Tutuklulardan biri hakkında ayrıca Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldı.

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