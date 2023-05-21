Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.05.2023 09:52

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Mustafa G. idaresindeki otomobil, Koçumlar köyü mevkisinde Fatih A. idaresindeki tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3,6 ton sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Ankara’da özel bir hastanede yangın
11:02
İzmir'de 31 ton etil alkol ele geçirildi
10:45
Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
10:42
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
09:57
Estonya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
09:47
EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ