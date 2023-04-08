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Türkiye
AA 08.04.2023 01:55

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Göynük-Taraklı kara yolunda seyreden Özgür P. idaresindeki tır ile karşı istikametten gelen Ahmet G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Dişçi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdurrahman Dişçi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Özgür P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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