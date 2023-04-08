Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.04.2023 01:25

Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası

Taksim Camii'ndeki dijital mahyaya "Mescid-i Aksa'ya selam olsun" yazıldı.

Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası
[Fotograf: AA]

On bir ayın sultanı ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, camileri süslemeye devam ediyor.

İstanbul`un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camii`ne de ramazan hazırlıkları sırasında dijital mahya asılmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle mahyaya ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazıldı.

Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Filistinliler Mescid'i Aksa'nın avlusunda gösteri düzenledi
Filistinliler Mescid'i Aksa'nın avlusunda gösteri düzenledi

ETİKETLER
İstanbul Mescid-i Aksa Taksim Camii
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı
01:58
Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
01:47
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
01:29
Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
00:51
20 milyon güneş ağırlığında 'görünmez canavar' denilen yeni bir kara delik bulundu
00:54
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ