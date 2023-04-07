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Dünya
AA 07.04.2023 06:23

Filistinliler Mescid'i Aksa'nın avlusunda gösteri düzenledi

Yüzlerce Filistinli, sabah namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'nın avlusunda kıldı.

Filistinliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını slogan atarak protesto etti.

Yüzlerce Filistinli, sabah namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'nın avlusunda kıldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinden sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenlere coplarla müdahale
İsrail polisinden sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenlere coplarla müdahale

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi almış, Eski Şehir bölgesinde Aksa'ya çıkan yollarda demir bariyerler kurmuştu.

 


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