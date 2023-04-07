Filistinliler Mescid'i Aksa'nın avlusunda gösteri düzenledi

Filistinliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını slogan atarak protesto etti.
Yüzlerce Filistinli, sabah namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'nın avlusunda kıldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla müdahale etmişti.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi almış, Eski Şehir bölgesinde Aksa'ya çıkan yollarda demir bariyerler kurmuştu.
İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırıları Mescid-i Aksa avlusunda protesto ediliyor. pic.twitter.com/UoXNXv4WZ8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2023