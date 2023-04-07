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Dünya
AA 07.04.2023 06:10

İsrail polisinden sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenlere coplarla müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla müdahale etti.

İsrail polisinden, Mescid-i Aksa'ya girmek için bekleyen Filistinlilere müdahale...

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eski Şehir bölgesinde Aksa'ya çıkan yollarda demir bariyerler kurdu.

İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında copla müdahale etti.

İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı

İsrail polisi, Filistinlileri copla darp etmişti

Mescid-i Aksa baskınları Fanatik Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

Filistinliler İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi’nin kapılarını kapatmış, mescidin etrafını ablukaya alan İsrail polisi ise Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası atmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

Ortalığı savaş alanına çeviren İsrail polisi, Filistinli gruba ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalede bulunmuş, bazılarını ise copla darp etmişti.

İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlemişti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Namazın ardından İsrail karşıtı slogan atan Filistinli gruba müdahale eden İsrail polisi, bir kez daha kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanmıştı.

Çıkan olaylarda 450 Filistinli gözaltına alınmıştı.

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Batı Şeria İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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