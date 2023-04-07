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Türkiye
AA 07.04.2023 23:52

Turuncu kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, turuncu kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu Emrah Arpak'ın etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Turuncu kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İlçenin Alandüz kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Söz konusu bölgede yapılan arama faaliyetinde M-4 piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör, 500 biksi mühimmatı, 150 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 5,56 milimetrelik 100 fişek, antitank roketi, el bombası, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesi Arsan mevkisinde operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Alişer intikam" kod adlı Emrah Arpak olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

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Hakkari PKK/KCK Terörle Mücadele
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