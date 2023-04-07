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Türkiye
TRT Haber 07.04.2023 23:35

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Antakya’da kuruldu

Afetin yaşandığı ilk zamandan bu yana Güzel İşler Fabrikası (GİF) isimli gençlik merkezleriyle ve yurtlarıyla gönüllülük çalışmalarına destek verip afet bölgesine giden TÜRGEV, ramazan ayında da bölgede Kardeşlik Sofraları kuruyor.

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Antakya’da kuruldu

AFAD koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TÜRGEV, bölgedeki halka kalabalık iftar sofralarına konuk olma hissini ve çocuklara eski ramazan geleneklerini yaşatmayı hedefliyor.

Bu maksatla kurulan etkinlik alanlarında çocuklar için çeşitli geleneksel lezzetler ve etkinlikler bulunuyor.

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Antakya’da kuruldu

Çocuklar için eski ramazan gelenekleri yaşatılıyor

TÜRGEV Kurumsal İletişim Müdürü Muhammet Bilal Karaman’ın da ifade ettiği gibi depremden en çok etkilenen çocukların, yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek ve onlara eski ramazan geleneklerini anlatabilmek için ciddi bir organizasyon icra ediliyor.

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Antakya’da kuruldu

Bu hazırlıkta önemli rol oynayan gönüllüler; Karagöz oynatmadan masal anlatımına, Osmanlı macun ve şerbetlerinden diş kirası geleneğine kadar pek çok aktivitede bulunup çocuklarla vakit geçiriyor.

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Antakya’da kuruldu

Kardeşlik sofrası her gün başka bir şehirde olmak üzere yoluna devam ediyor.
 

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