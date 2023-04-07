TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Antakya’da kuruldu

AFAD koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TÜRGEV, bölgedeki halka kalabalık iftar sofralarına konuk olma hissini ve çocuklara eski ramazan geleneklerini yaşatmayı hedefliyor.

Bu maksatla kurulan etkinlik alanlarında çocuklar için çeşitli geleneksel lezzetler ve etkinlikler bulunuyor.

Çocuklar için eski ramazan gelenekleri yaşatılıyor

TÜRGEV Kurumsal İletişim Müdürü Muhammet Bilal Karaman’ın da ifade ettiği gibi depremden en çok etkilenen çocukların, yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek ve onlara eski ramazan geleneklerini anlatabilmek için ciddi bir organizasyon icra ediliyor.

Bu hazırlıkta önemli rol oynayan gönüllüler; Karagöz oynatmadan masal anlatımına, Osmanlı macun ve şerbetlerinden diş kirası geleneğine kadar pek çok aktivitede bulunup çocuklarla vakit geçiriyor.

Kardeşlik sofrası her gün başka bir şehirde olmak üzere yoluna devam ediyor.

