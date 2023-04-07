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Türkiye
İHA 07.04.2023 17:39

Ergene’de trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobile arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Ergene’de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, İstanbul yolu üzeri Ergene ilçesi Marmaracık mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametine seyreden Lezgin Ç. idaresindeki kamyonet, aynı yönde seyreden Orhan Ö. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi.

Kazada kamyonet sürücüsü Lezgin Ç. ve yolcu Fahrettin İ. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Ergene Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliğince soruşturma başlatıldı. 

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