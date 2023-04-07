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Türkiye
AA 07.04.2023 16:40

Kartal'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü Semanur Kalkanoğlu ve aynı araçtaki Hatice Küçük ile çocukları Mira ve Tuna Küçük yaralandı.

Kartal'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyreden Semanur Kalkanoğlu idaresindeki otomobil, Itır Sokak'tan caddeye giren Emre Özkurt'un kullandığı araca çarparak kontrolden çıktı.

Bir süre ilerleyen araç, refüje vurup karşı yöne geçerek, Yalçın Köksoy yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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