Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da tır yangını: Küle döndü
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.
Babahızır köyü mevkiinde M.G. idaresindeki meyve ve sebze yüklü tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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