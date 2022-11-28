Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası ve terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon başlatıldı.
Yaklaşan seçimler öncesi şehir merkezlerinde, metropollerde şiddet eylemleri gerçekleştirdiği, kırsala eleman temini sağladığı ve bu kapsamda Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatılma kararı olan kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Tekirdağ PKK/YPG
Son Haberler
- 13:46
- 13:43
- 13:41
- 13:32
- 13:28
Sıradaki Haber
Atık malzemelerden elektrikli araç yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz