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Türkiye
AA 05.05.2023 06:21

Bolu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bolu'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

D-100 kara yolunda, Ankara istikametinde seyreden Samet Toprak (27) idaresindeki otomobil, İzzet Baysal Sanayi Sitesi kavşağında, Mehmet T. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Toprak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır sürücüsü Mehmet T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

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