Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden bir panelvan, Bolu mevkisinde yol üzerinde bulunan bir cisme çarparak hasar aldı.

Panelvanın çarptığı cisim, yolda bulunan 4 otomobilin de kaza yapmasına neden oldu. Cisme çarpan bazı araçların lastikleri patlarken bazılarında ise maddi hasar oluştu.

Araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri geldi.

Kara yolları ekipleri, bölgede yaptıkları aramada cismi bulamadı.

Polis ekipleri ise araç sürücülerine maddi hasarlı kaza tutanağı hazırlamalarında yardımcı oldu.