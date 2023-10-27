Adalet Bakanı Tunç: Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam ettik, edeceğiz

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, İl Başkanı Yunus Tever'den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tunç, ziyarette, Sakarya'nın, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu, AK Parti iktidarları döneminde de kentin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle çok daha ileriye taşındığını söyledi.

Bakan Tunç, Filistinlilerin yıllardır İsrail tarafından işgal edilmiş topraklarda zulüm gördüğünü, dünyanın gözü önünde Filistinli çocukların, kadınların, sivillerin katledildiğini, adeta bir soykırım yapıldığını belirtti.

Dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçuna uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığına ve adaletsiz bir düzenin olduğunu işaret eden Tunç, "Kutuplarda bir penguenin ayağı buzula sıkışsaydı bugün dünya ayağa kalkardı o pengueni kurtarmak için. Ama Filistin'de, Gazze'de o yavrular bombaların altında can verirken hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece Türkiye'nin sesi çıkıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi çıkıyor. İşte o nedenle bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının hakkını savunmaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti, hukuku, insan haklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Dünyanın en büyük projelerinin sürmesi için gayret edeceğiz"

Milletin önüne söz konusu dönemde 17 sandık konulduğunu, milletin 17 tercihini de neden AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını muhalefetin düşünmesi gerektiğini belirten Tunç, AK Parti'nin iktidarda milleti temsil ettiğini ve milletin iradesini esas aldığını vurguladı.

Tunç, 21 yıldır insanı güçlendirmek için çalıştıklarını, bu çaba içinde oldukları için bugün milletin her seçimde tercihini AK Parti'den yana kullandığını, insanı, aileyi güçlendirmeye, çocuk ve kadınları korumaya devam edeceklerini anlattı.

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayeti yatırımlarla donattıklarını kaydeden Tunç, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar'daki petrol keşiflerinden de bahsetti.

Gençlik ve aile bankası kuracaklarını dile getiren Tunç, "Hangi cesaretle kuruyoruz? İşte oradan (doğal gaz ve petrol keşifleri) alacağımız paylarla ve oradan belli bir oranı gençlerimize, kadınlarımıza ve ailelerimize aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Enerjide bağımsız bir Türkiye olsun diye çalışıyoruz" dedi.

Tunç, savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladıklarını, bunun yeterli olmadığını, tam bağımsız savunma sanayi ve tam bağımsız Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her köşesinde AK Parti'nin eserlerinin olduğunu belirten Tunç, dünyanın en büyük projelerinin yeni dönemde de kesintisiz sürmesi için gayret edeceklerini aktardı.

Bakan Tunç, milletin refahını daha artırmayı hedeflediklerini, dünyanın en büyük afetiyle karşı karşıya kaldıklarını, önceliklerinin depremin yaralarını sarmak olduğunu bildirdi.

Afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Tunç, gelecek hafta Meclis Genel Kuruluna da bu konuda bir kanun teklifinin geleceğini ifade etti.

"Hedefimiz terörden arınmış güçlü bir Türkiye inşa etmek"

Tunç, hedeflerinin terörden arınmış güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunun altını çizerek "21 yıldan bu yana biz millet iradesini yönetimde esas alırken milletimizin taleplerine duyarlı olmaya çalışırken tabii türlü türlü engellemelerle de karşı karşıya kaldık. Vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kaldık. AK Parti kurulduğunda kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. Sonrasında 367 krizi ve yeniden kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. Hep vesayetçi anlayışın direnişi, engellemeleriyle mücadele ederek bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünya projelerine adım attığı dönemlerde Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Tunç, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında yaşanan sıkıntıların geride kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkedeki temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da bu hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyen olursa karşısında milletimizi bulur. Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam ettik, edeceğiz. Yine adaleti, hukukun üstünlüğünü esas almaya devam edeceğiz. Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe ve dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz."

Bakan Tunç, dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye eksenini inşa ettiklerini ifade ederek yerel yönetim ve belediyecilik denildiğinde AK Parti'nin akla geldiğini dile getirdi.

AK Parti'nin masa mühendisliğiyle kurulmadığının altını çizen Tunç, "AK Parti bir millet hareketidir. İşte o nedenle başarısının temelinde bir millet hareketi olması yatıyor. İktidara geldikten sonra da hep milletin hissiyatına da tercüman olması yatıyor. Bundan sonra da milletin hissiyatına tercüman olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Önümüzdeki ay müracaatları alacağız"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da önemli bir süreçten geçildiğini işaret ederek, Filistin'de soykırıma varan olayları yakından takip ettiklerini, bunları lanetlediklerini söyledi.

Kendilerine düşen sorumluluklar olduğunu aktaran Yavuz, Türkiye'nin ne kadar güçlü olursa mağdur ve masum kesimlerin arkasında bu gücü hissedeceğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın güçlü olması gerektiğine değinen Yavuz, AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Seçim sürecinin 1 Ocak 2024'te başlayacağını, 1 Aralık'ın da adaylık için istifaların son günü olduğunu anımsatan Yavuz, "O günlere hazırlık olması bakımında son derece hızlı bir tempoyla çalışıyor partiler. Biz de Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olan partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki ay müracaatları alacağız. Önümüzdeki ayın sonunu görmeden temayül yapacağız ve birtakım değerlendirmeler sonucu inşallah seçimlere doğru yol alacağız." şeklinde konuştu.

Ziyarette AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Murat Kaya, ilçe belediye başkanları ve partililer de yer aldı.