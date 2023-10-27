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Türkiye
DHA 27.10.2023 22:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı kutlamaları

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da etkinlikler düzenleyecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı kutlamaları
[Fotograf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, sosyal medya üzerinden, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın başkent Ankara'da coşkuyla kutlanacağı belirtilirken, düzenlenecek etkinlikler ve saatleri paylaşıldı.

Bakanlık tarafından ilk olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak.

Ayrıca 29 Ekim Pazar günü; Mehteran Birliği, TBMM önünde, saat 14.00'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu ise saat 14.15'de konser verecek.

Saat 14.35'te TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclise kadar 1923 askerin de katılacağı geçit töreni yapılacak.

SOLOTÜRK ise saat 13.00'da Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. 

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