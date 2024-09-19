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Türkiye
AA 19.09.2024 17:58

Bolu'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında bakım onarım çalışması yapıldığı sırada iş kazası meydana geldi. Eksi 150-170 kotunda yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Gökçesu beldesi Yeni Mahalle'de bulunan ve üretime kapalı özel bir kömür madeninin eksi 150-170 kotunda yapılan bakım onarım çalışmasında işçilerden 38 yaşındaki İsa Ceylan vagonun kayması sonucu sıkıştı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ocağa giren ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsa Ceylan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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