İzmir'de sahipsiz köpek çocuğa saldırdı

İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Baran Levent, okuldan eve dönerken sokakta bir köpeği görerek sevmek istedi. Başını okşadığı sırada üzerine atlayan köpek, küçük çocuğu başından ve kulağından ısırarak yaraladı.

Kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenilen küçük Baran, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Baran Levent, tedavisinin ardından, taburcu edildi.

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Şu an belki oğlum hayatta olmayabilirdi"

Köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan Baran'ın annesi Özge Levent, korku dolu o anları anlattı.

Levent, "Baran okul çıkışı kırtasiyeden bir oyuncak aldı ve hemen arkamızdaki ara sokağa girdi. Orada da köpeği gördü ve kafasını okşamış. O esnada bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Kulak ve kafa bölgesine köpeğin dişi geldi ve kulağımda bir santim yırtıklık kafasında da iki buçuk santim açıklık var. Kafasına da dört dikiş atıldı. Çok şükür bu olayı böyle ucuz kurtardık ama başkalarının canı yanmasın. Bir sürü öğrenci var okulun önünde. Bizim başımızdan böyle bir talihsiz geçti ama başkaları kimsenin canı yanmasını istemiyoruz. Biz sokak köpeklerinin buradan toplanılmasını istiyoruz. Okulun önü olduğu için birçok öğrenci var ve öğrenciler seviyor yani. Sevdiği için de bir anda saldırıya uğrayabiliyorlar. Kafasına değil de boynuna gelseydi şu an belki oğlum hayatta olmayabilirdi" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yorum yapan hayvanseverlere tepki

Baran'ın annesi Özge Levent, sosyal medyada yayınlanan görüntülere yorum yapan hayvanseverlere de tepki gösterdi.

Levent, "Bu olay için çok üzgünüm ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde oğlum çok tepki aldı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Rabbim inşallah onların evladına yaşatmasın. Ama bu kadar bir küçük çocuğa bile tepki gösterdiler. Hayvanseverler, 'Daha beter olsaydı, neden bu kadar hayvanlara tepkilisiniz?, yalan haber çıkardınız' diyorlar. Bu olay yalan değil. Görüntüler ortada. Bu yorumları yapanlardan ben şikayetçiyim, onu da belirtmek istiyorum. Yorumları gördükçe benim canım acıyor. Oğlum her gün kafasındaki dikişleri soruyor. Sokakta oynuyor, kafasından hala kan akıyor ve onu alıp hemen acile götürüyoruz" açıklamasını yaptı.