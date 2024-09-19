Aile arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık işi yapan ve birbirleriyle akraba olan iki aile arasında haksız satış yapıldığı gerekçesiyle kavga çıkmaya başladı.

Taraflardan biri, diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen taraf polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında tekrar kavga çıktı. Birbirlerine bıçakla saldıran aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken yaralanan 4 kişi ise hastaneye nakledildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken yaşamını yitiren amca ile yeğeni toprağa verildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.