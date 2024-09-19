Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 19.09.2024 15:37

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolda savrulup orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadirli şehir merkezi Kamil Kara bulvarı üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Kandil idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol üzerinde savrulup orta refüje çıktı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Orta refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin kaza yerinde yapıldığı sürücü Oğuzhan Kandil daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına dair görüntü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Osmaniye Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
İsrail, Lübnan'a savaş planlarını onayladı
17:14
Brüksel metrosunda doğan bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi
17:19
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
17:14
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
17:12
Bakan Kacır: Türkiye'yi dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız
16:59
Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1,8 ton sahte bal ele geçirildi
Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
FOTO FOKUS
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ