Direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Kaza, Kadirli şehir merkezi Kamil Kara bulvarı üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Kandil idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol üzerinde savrulup orta refüje çıktı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Orta refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin kaza yerinde yapıldığı sürücü Oğuzhan Kandil daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına dair görüntü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.