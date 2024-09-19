Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.09.2024 15:12

Kangalın saldırdığı köpek öldü: Sahibi kalp krizi geçirdi

İstanbul Ataşehir'de sahipleri tarafından serbest bırakılan kangal, sahibi tarafından gezdirilen 'Poddle' cinsi köpeğe saldırdı. Köpek ölürken, sahibi kalp krizi geçirdi. Saldırı kameraya yansıdı.

Ataşehir'de Leyla Kezer, 'Poddle' cinsi köpeği Toffy'i gezdirmek için site dışına çıktı. Ancak sitenin dışına çıktıktan kısa süre sonra Kezer'in köpeğine, bir yemek şirketine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı.

Kangal, Poddle cinsi köpeği art arda defalarca ısırdı. Leyla Kezer, köpeğini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kangal'ın sahibi bir süre sonra durumu farkedederek elinde tasmayla geldi ve köpeğini güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.

Kangalın saldırdığı köpek öldü.

Sahibi Leyla Kezer ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kezer'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bir süre hastanede tedavi altında kalan Leyla Kezer, 17 Eylül'de taburcu oldu. 

ETİKETLER
Köpek Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
İsrail, Lübnan'a savaş planlarını onayladı
17:14
Brüksel metrosunda doğan bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi
17:19
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
17:14
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
17:12
Bakan Kacır: Türkiye'yi dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız
16:59
Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1,8 ton sahte bal ele geçirildi
Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
FOTO FOKUS
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ