Kangalın saldırdığı köpek öldü: Sahibi kalp krizi geçirdi

Ataşehir'de Leyla Kezer, 'Poddle' cinsi köpeği Toffy'i gezdirmek için site dışına çıktı. Ancak sitenin dışına çıktıktan kısa süre sonra Kezer'in köpeğine, bir yemek şirketine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı.

Kangal, Poddle cinsi köpeği art arda defalarca ısırdı. Leyla Kezer, köpeğini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kangal'ın sahibi bir süre sonra durumu farkedederek elinde tasmayla geldi ve köpeğini güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.

Kangalın saldırdığı köpek öldü.

Sahibi Leyla Kezer ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kezer'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bir süre hastanede tedavi altında kalan Leyla Kezer, 17 Eylül'de taburcu oldu.