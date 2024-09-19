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Türkiye
AA 19.09.2024 14:34

Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Mehmet Sıddık Çifçi, 12 yıldır kardeşinden haber alamadığını söyledi.

Kardeşine kavuşmak istediğini belirten Çifçi, "Eyleme ilk olarak Diyarbakır'da katıldım. Annelerin ağlamasını istemiyorum. Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz" dedi.

Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

"Devletimizin gücüyle diğer evladıma da kavucağım"

Eylemlere Hakkari'den katılan Necibe Çifçi ise "İki evladım için eylemlere katılıyorum. Oğlum Rojhat, 2015'te dağa kaçırıldı. Diğer oğlum Sami ise Rojhat'ı kurtarmak isterken PKK'lılar tarafından öldürüldü. Oğlum Sami, 4 çocuk babasıydı. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle diğer evladıma kavuşacağım" diye konuştu.

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Evlat Nöbeti PKK/YPG Van
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