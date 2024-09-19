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Türkiye
AA 19.09.2024 14:15

İzmir'de polisten kaçan araçta 5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisten kaçan ve lastikleri patlatılarak durdurulan hafif ticari araçta 5,5 kilogram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de polisten kaçan araçta 5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kendilerini araca kilitlediler

Ekiplerin belirlediği hafif ticari aracın sürücüsüne, Kemalpaşa ilçesinde "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara rağmen kaçan aracı takip eden ekipler, uyarı ateşiyle lastiklerini patlattıkları aracı durdurdu. Araca kendilerini kilitleyen şüpheliler, aracın camı kırılarak yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği Erez'in de katıldığı aramalarda araç içinde 5 kilo 537 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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İzmir Narkotik Uyuşturucu
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