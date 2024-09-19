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Türkiye
AA 19.09.2024 17:46

Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisine veda

19 Eylül Gaziler Günü'nde Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisine veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi Orta Cami'ne getirildi.

Vefat eden gazinin kızı Duygu Çavuşoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu'nun naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

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