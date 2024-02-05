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Türkiye
AA 05.02.2024 00:56

Bolu'da kaza: 5 yaralı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bolu'da kaza: 5 yaralı

Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde seyreden T.Ü idaresindeki otomobil ile karşı istikamette ilerleyen H.U.Y. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kazada, H.U.Y ve aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü polis aracına binmemek için direndi

Kaza yapan otomobil sürücülerinden T.Ü'nün alkollü olduğu ve daha önce de aynı nedenle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen T.Ü. ve yanındakiler polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı.

Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken, T.Ü. polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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