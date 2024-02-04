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Türkiye
AA 04.02.2024 22:50

AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kahramanmaraş'ın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
[Fotograf: AA]

Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kentin yüz yılın felaketini yaşadığını söyledi.

Makamların hiçbir öneminin olmadığını belirten Yavuz, "Biz davaya bağlı, davanın neferleri olan insanlarız. Makam gidebilir. Makam olmayabilir ama dava vardır ve davanın neferi olmak, hepimizin boynunun borcudur. O zaman siyasetimizi bu bilinçle yapacağız" dedi.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde çözülemez denilen birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın iktidarı devraldığı günlerde bize deselerdi ki bir kağıda 'hayalleriniz yazın' ve hayallerinizin içinde başörtüsü sorunu tamamen yok olmak durumu var mıydı? Başörtüsüyle avukatlık, hakimlik, savcılık, vali, bakan milletvekili, polis ve asker olunabilecek. Var mıydı böyle bir hayal? Yani belki şu üniversitede başörtüsünü çözebilir miyiz diye 2008'de Milliyetçi Hareket Partisi'yle o günlerde kafa kafaya vererek hiç olmazsa üniversitede başörtüsü meselesini çözelim dediğimizde ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Partiye kapatma davası açıldı. Şubatta görüştük, martta kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı bir şekilde karar verdi ve iptal etti. Peki deselerdi ki Ayasofya açılacak, hepimizin hayalleri açısından zor bir işti. Çünkü Ayasofya'yı açmaya kalkışmak bir zamanlar idamı göze almanın adıydı ama Cumhur İttifakı'nın bereketi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği Ayasofya'yı açtı."

Programda, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel de konuşma yaptı.

Cumhur İttifakı adayları Afşin'de Koray Kıraç, Andırın'da Ahmet Sinan Gökşen, Dulkadiroğlu'nda Necati Okay, Elbistan'da Abdullah Yener, Göksun'da Hüseyin Coşkun Aydın, Onikişubat'ta Hanifi Toptaş, Pazarcık'ta Murat Ceyhan, Türkoğlu'nda Feyzettin Okumuş, Çağlayancerit'te AK Parti'nin destekleyeceği MHP Adayı Hasan Onaran, Ekinözü'nde AK Parti'nin destekleyeceği MHP Adayı Harun Şahin ve Nurhak’ta AK Parti'nin destekleyeceği MHP Adayı Murat Ceyhan oldu.

Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve partililer katıldı.

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