Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.08.2026 12:04

Şimşek'ten "mazot" açıklaması: Küresel şokun etkisini sınırlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi.

Şimşek'ten "mazot" açıklaması: Küresel şokun etkisini sınırlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından küresel motorin fiyatındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Mazot Brent petrol marjı, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Petrol Brent Petrol
Sıradaki Haber
Türkiye'nin bölgesel rolü Irak hattında petrol akışını artırma hedefiyle güçlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Tarihi zaferin 955. yılında Malazgirt'te büyük buluşma: Gözler 26 Ağustos'ta
13:00
İşitme ve konuşma engellilere ALO 199'da görüntülü destek
13:00
Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon
12:26
Türkiye'de yağışlar son 66 yılın zirvesinde
13:04
Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı
12:07
Tüketicinin korunması için 6 ayda 13,1 milyar lira harcandı
"TEKNOFEST Mavi Vatan"da SAT ve SAS komutanlıklarının gösterileri yapıldı
"TEKNOFEST Mavi Vatan"da SAT ve SAS komutanlıklarının gösterileri yapıldı
FOTO FOKUS
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST çağrısı: Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere herkesi bekliyoruz
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST çağrısı: Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere herkesi bekliyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ