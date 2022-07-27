Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da içme suyundan etkilenen 41 kişinin tedavisi hastanede sürüyor
[Fotograf: AA]
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 41'inin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaş başvurdu.
Hastaneye 2 gündür yeni başvuru gelmediği aktarılan valilik açıklamasında, "41 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir" bilgisine yer verildi.
Adli ve idari soruşturma sürüyor
Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü aktarıldı.
İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.
Etiketler: Bolu
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