Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar
İstanbul Eminönü'nde taksi şoförleri, yol kenarında dakikalarca bekleyen yaşlı ve engelli kadını araçlarına kabul etmedi.
Tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.
Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti.
Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.
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