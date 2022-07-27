Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 1600 yıllık 27 insan iskeleti bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Roma dönemine ait kaya mezarında, 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.
Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı.
Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.
Etiketler: Adıyaman Tarihi Eser Kaçak Kazı
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