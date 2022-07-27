Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotograf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına aldı.
Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 15:30
- 15:27
- 15:03
- 15:00
- 14:49
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta kar tüneli keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz