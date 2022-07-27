Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da tüpten sızan gaz patladı
İstanbul'da bir halı yıkama atölyesinde tüp hortumundaki sızıntı nedeniyle patlama oldu. Bir kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Firuzköy Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde, tüp hortumundaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi.
Bingöl "Tüpü açmaya çalıştım, ocağa bağlı hortumda gaz kaçağı varmış. Her akşam dedantörü çıkarır, sabah tekrar takarız. Kullanmadan önce yine dedantörü taktım. Hortumdaki kaçaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Özellikle ev hanımlarını uyarmak isterim. Mutlaka her akşam başlığı çıkarmak gerekiyor. Aksi halde sızan gazla çok büyük patlama olurdu" dedi.
Tüpün erken kapatılması yangını önlerken, Mahmut Bingöl'ün iki bacağında yanıklar oluştu.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 15:30
- 15:27
- 15:03
- 15:00
- 14:49
Sıradaki Haber
Turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz