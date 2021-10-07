Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salıbeyler ve Kılıçarslan mahallelerinde 2 inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 2 kapalı kasa minibüsün hırsızlıkta kullanıldığını belirleyerek, plakalarını tespit etti. Minibüslerin kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Polisin yaklaşık 10 saatlik takibi sonucu 3 zanlı, D-100 kara yolu Paşaköy mevkisinde yakalandı.

Bolu'da çalıp Ankara'da satmışlar

Bolu'da 2 inşaattan yaklaşık 50 bin lira değerinde kalıp malzemesi ile çeşitli inşaat araçları çaldığı belirlenen şüphelilerin, bunları Ankara'da sattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. ve Ö.Ş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.