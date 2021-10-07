Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de hurda taşıyan kamyon devrildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kamyonu kaza yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
Altıntepe Mahallesi Ali Paşa Sokağı'nda ilerleyen Yunus Durmaz idaresindeki hurda demir yüklü kamyon, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Değirmenyolu Caddesi girişinde devrildi.
Sürücüsü Durmaz kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yol ulaşıma kapandı
Güvenlik önlemi alan polis tarafından Ali Paşa Sokak ile Değirmenyolu Caddesi trafiğe kapatıldı.
Kamyonun kaza yerinden kaldırılması için çalışma yapılıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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